Glissement de terrain

A l'heure du réchauffement climatique, peut-on détruire des jardins ouvriers pour y installer un spa et un solarium ? La réponse semble évidente et pourtant, pendant plusieurs années, un tel projet a mobilisé des élus locaux et des équipes municipales. Eve Charrin se donne ici pour mission de comprendre et de démêler les mécanismes aveugles qui ont failli recouvrir de béton des jardins verdoyants, situés à proximité du périphérique parisien. Au fil de son récit, jardiniers en colère, militants déterminés, responsables institutionnels ambivalents prennent chair sous nos yeux. Une narration alerte et sensible qui offre une critique éclairée d'un projet d'artificialisation des sols comme il en existe de nombreux sur nos territoires.