Le Steve McQueen

Ged Mackie, ex-soldat de la Légion étrangère, rentre chez lui, à Manchester, pour la première fois en vingt ans. Les retrouvailles avec sa mère Sheryl, une vraie dure à cuire, et avec sa fille Jada ne sont pas de tout repos, mais ce n'est rien à côté des soucis qui l'attendent avec le gang le plus violent de la ville. Serait-ce en rapport avec ce braquage en Hollande pour le compte de Vogel, un impitoyable mafieux basé à Lyon ? Quand Sol, son meilleur ami, son frère d'armes, est kidnappé, la guerre semble bel et bien déclarée...