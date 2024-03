La France sous haute tension. Colères, anxiétés et ressentis

La France ne serait-elle plus un pays au climat tempéré ? Des tensions au travail aux inquiétudes sociales, du sentiment d'insécurité à l'anxiété climatique : que penser de ces craintes qui délitent jour après jour le lien social ? Que faire de cette défiance qui mine le pacte républicain ? Qu'inventer pour davantage d'harmonie ? Trois actrices et un acteur de premier plan apportent leurs visions et proposent des solutions.