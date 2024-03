Normandie 1944

Le débarquement en Manche, le 6 juin 1944, n'est pas le seul assaut amphibie lancé par les Anglo-américains, au cours de la Seconde guerre mondiale. Si la Normandie n'est pas une grande première pour les Alliés, c'est sans aucun doute l'opération militaire la plus complexe et la plus délicate qu'ils aient eu à mener. D'une durée de trois mois, la bataille qui suit la mise à terre est l'une des plus acharnée et des plus coûteuses pour les Alliés. Après de lourds sacrifices, la coalition alliée était victorieuse et le leader de cette coalition était l'Amérique. Ainsi la bataille de Normandie en révélant la suprématie des Etats-Unis annonce déjà le monde de l'après-guerre.