De la terre à l'aquarelle. Guide pratique pour fabriquer vous-même vos aquarelles minérales

L'artiste vous révèle quand, où et comment collecter vos matériaux. Abordant tous les aspects de la fabrication de peintures naturelles, de la recherche des terres et minéraux bruts aux techniques requises pour les transformer en pigments sublimes, ce livre s'adresse aux grands débutants comme aux artistes plus expérimentés. Affranchissez-vous des produits tout prêts et explorez les trésors de la Terre. Offrez-vous la chance de créer sans plastique ni déchet ; vous - et votre environnement - le méritez.