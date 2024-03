Design thinking & croissance. Remodelez vos stratégies et écosystèmes d'entreprise

Un playbook visuel et pas à pas. Le lecteur progresse logiquement de l'étude des besoins, à la définition d'une stratégie écosystémique puis à sa délinaison aux équipes, projets et concepts. Une méthodologie qui invite à partir des besoins précis d'un client pour remodeler, grâce au Design Thinking et à ses canevas (Lean Start-up Canvas, Business Model Canvas...), toute la chaîne de valeur pour tirer son épingle du jeu commercial. Ce guide dessine un nouveau cadre conceptual (Ecosystem Design Canvas) applicable à toute entreprise, tout secteur ou activité à développer. Il est stucturé en séquences d'une double page mêlant retours d'expérience (Cas WeWork, Uber. .), pratiques et outils à s'approprier.