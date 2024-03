Premiers pas en Croatie ? Découvrez le contraste saisissant entre Zagreb et le nord du pays aux influences austro-hongroises et la côte de l'Adriatique aux eaux cristallines et aux innombrables îles, longtemps sous influence vénitienne. Plongez dans les "Incontournables" et nos pages "Itinéraires" pour organiser votre voyage. Vous êtes plutôt tenté par des activités nautiques ou des randonnées en pleine nature ? Féru d'art et d'histoire ou inconditionnel du farniente ? Personnalisez entièrement votre séjour grâce à nos pages "En voilà des idées". Et entre deux étapes, piochez dans nos carnets d'adresses pour déguster un délicieux poisson sur le gril, vous offrir une authentique cravate croate ou assister au coucher du soleil sur la mer en sirotant un cocktail. Soif d'inattendu ? Retrouvez les figures locales de nos "Rendez-vous" (styliste de renom, ambassadeur du Slow Food, linguiste passionné par la pêche traditionnelle, promoteur du 7e Art...) et testez leurs adresses coups de coeur ! Envie de mobilité douce ? Vous trouverez dans cette nouvelle édition des idées et des conseils pour cheminer en train ! NOTRE AUTEURE Hélène Buntic, qui travaillait pour l'office de tourisme au moment où la Croatie ouvrait ses frontières, se targue d'avoir contribué à l'Encyclopédie du Voyage, le premier guide français consacré à la jeune nation. Elle y retourne dès qu'elle le peut, et se fait une joie de nous faire part de ses nouvelles trouvailles.