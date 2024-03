Requiem pour Beyrouth. Carnets d'une jeune fille dans une ville fragmentée

Requiem pour Beyrouth est l'ensemble de poèmes que l'auteur, jeune fille évoluant dans les rues de la capitale libanaise, rédige entre 2002 et 2017. Ces poèmes, autobiographiques, rendent compte des liens complexes qu'entretient la narratrice avec sa ville natale, Beyrouth, ville faite de contradictions démographiques et politiques. Les interactions entre une psyché fragile et une ville perturbée donnent naissance à une série de textes qui se situent au carrefour de l'incantation amoureuse et du témoignage. "? Requiem pour Beyrouth ? ", "? Eros ? ", "? Absence ? ", "? Palimpsestes ? ", sont les fruits d'une quête incessante pour trouver un sens dans un pays où règne la violence. "? A un jeune poète parti trop tôt ? " est un vibrant hommage fait à son premier amour, jeune poète patriotique disparu à l'âge de vingt-quatre ans.