EU Digital Policies and Politics. 812023

Dossier 8Céleste Bonnamy, Clément Perarnaud Introduction EU Digital Policies and Politics Unpacking the European Approach to Regulate the "Digital" 28Orsolya Gulyás Digital Sovereignty, Competitiveness, and the Illusion of Freedom An Arendtian Approach to EU Digital Policy 54Julien Rossi La structure argumentative d'un demi-siècle de politique européenne de protection des données à caractère personnel 86Chloé Bérut Strategic Europeanisation A "Context-driven" Approach of the Use of European Instruments in Digital Health Policies 110Samuel Cipers, Trisha Meyer "Free Speech is Not Free Reach" How Platforms Self-regulate Misinformation, Political Ads and Election Campaigns 142Sebastian Heidebrecht Platform Accountability in the European Union The Cases of Data Protection and Digital Services Regulation LECTURES CRITIQUES 170Julien Louis Aurélie Dianara Andry, Social Europe, the Road not Taken. The Left and European Integration in the Long 1970s, Oxford, Oxford University Press, 2022, 333 p. 176Laura Chazel Giuliano Bobba et Nicolas Hubé, Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe, Londres, Palgrave Macmillan, 2021, 161 p.