Maître Tolstoï. L'instituteur dont vous ne voulez pas

Tolstoï, coach de vie. Une incursion dans la tête d'un génie. Une réflexion sur la pédagogie. Au début du XXe siècle, on accourt des quatre coins de Russie et des quatre coins du monde pour demander conseil au plus célèbre romancier russe encore en vie : Léon Tolstoï. Maître de vie, gourou ou coach : voilà un destin bien étonnant pour un auteur qui semble avoir tout fait pour rater sa vie et qui était bien conscient de n'être un exemple pour personne. Pourtant, il existe un domaine où Tolstoï a voulu être un maître : c'est son école. Son existence a été ponctuée par de grandes entreprises pédagogiques, théoriques ou pratiques, qui ont servi tantôt d'échappatoire, tantôt de laboratoire au travail de l'écrivain. Entrer dans l'école de Tolstoï, c'est pénétrer au coeur de la passion d'un homme, mais aussi regarder en face les contradictions d'un auteur qui a imaginé et expérimenté un apprentissage radicalement original, pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi replonger dans l'effervescence de la Russie d'avant la Révolution, au moment où le grand roman russe connaît son heure de gloire, et où le pays est ravagé par les famines et les attentats terroristes, traversé par des débats intellectuels enflammés et rongé par les inquiétudes sur son identité et son destin.