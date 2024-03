Les tueuses. Ces femmes complices de la cruauté nazie

Ilse, Irma, Juana, Erna, Magda, Elisabeth, Pauline. Leur point commun : elles adhèrent au parti de la cruauté. Ce livre nous emmène sur les traces de femmes criminelles de guerre, ou criminelles elles mêmes, sous le régime nazi. Certaines d'entre elles ont tué de leurs propres mains, d'autres ont participé et veillé au bon fonctionnement de l'extermination des populations. Oui, les femmes aussi peuvent être des tueuses sadiques, des "meurtrières de bureau" , sous couvert de leurs fonctions de mères idéales, infirmières zélées, surveillantes soumises, épouses parfaites... De Berlin, à Vienne, en passant par la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie, la Hongrie, l'Ukraine et plus tard New York, leur quotidien oscille entre crimes et débauche. Elles ont prêté serment au Fu¨hrer, par idéologie, pour l'appât du gain, du pouvoir, du sexe pour un meilleur quotidien, et pour certaines afin de devenir les égales des hommes. Mais ces femmes ont une particularité, elles sont restées fidèles à leur idéologie jusqu'à leur mort et n'ont jamais rien renié de leurs actes.