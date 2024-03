Nos ancêtres les pharaons. Cinq siècles d'illusions sur l'Égypte ancienne

L'Egypte ancienne fascine depuis toujours et de nombreux groupes - aux buts parfois opposés - s'en sont revendiqués ou Vont instrumentalisée. Ce livre décrypte cette égyptomanie. Captivés par la grandeur de cette civilisation, il est des convaincus qui soutiennent que les Egyptiens auraient découvert l'Amérique, laissant des hiéroglyphes dans une grotte du Grand Canyon. D'autres voient leur influence dans les pyramides précolombiennes ou dans les boomerangs aborigènes australiens... Anthropologue, mythologue et préhistorien, Jean-Loïc Le Quellec nous propose de nous pencher sur cette Egypte mythique et sur ceux qui s'en réclament. Au-delà des rêveurs ou des escrocs de l'archéologie, des savants et des idéologues cherchent à lui emprunter sa splendeur pour servir d'autres fins : missionnaires chrétiens, théoriciens racistes du XIXe siècle, abolitionnistes afro-américains, afrocentristes, suprémacistes blancs contemporains. Avec érudition et humour, l'auteur nous invite à étudier les ressorts de ce mythe égyptien aujourd'hui encore si puissant.