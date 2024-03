A mes pairs

"à mes pairs...", dernier projet de Jean-Noël László, fait écho à la citation de Marguerite Yourcenar : "On choisit son père plus souvent qu'on ne pense." Sauf qu'ici l'artiste, qui joue de toutes les techniques et de toutes les matières, a comme substrat la lettre et ses possibles, lesquels nous invitent à naviguer entre paternité et parité jouant avec la langue des oiseaux... Faut-il y voir la modestie de celui qui dédie ses oeuvres à ses maîtres, ses pères, ou l'assurance de celui qui se considère comme leur égal, un pair ? Rien de tout cela, le "Connais-toi toi-même" de Socrate s'est imposé à László qui, pensant que nous ne sommes que fragments, a essayé à la manière d'un entomologiste de nommer les siens.