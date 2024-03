Nouvelles lectures patrimoniales. Les Pays de la Loire au miroir de l'Europe

Depuis une vingtaine d'années, les modes opératoires patrimoniaux se caractérisent par une volonté de dépassement des catégories anciennes distinguant le matériel et l'immatériel, le naturel et le culturel, le monumental et le vernaculaire, au profit d'une synergie résultant du croisement de toutes ces approches. La critique salutaire formulée par le reste du monde à une Europe qui avait imposé ses modèles, a entraîné un enrichissement de l'idée de patrimoine à toutes les échelles géographiques, et des interrogations. En replaçant les rapports sociaux et les représentations culturelles au coeur de l'analyse, les modes de lecture les plus récents donnent la priorité à une appréhension anthropologique des réalités patrimoniales et à une nécessaire co-construction permanente favorisée par les innovations numériques. La participation à la révélation du territoire en sort renouvelée. L'ouvrage poursuit le dialogue nourri depuis plus de dix ans au sein de la région Pays de la Loire. Profitant du moment fort de valorisation patrimoniale européenne voulue par le Conseil de l'Europe en 2018, elle se veulent en réaction à toutes les tentations de repli identitaire.