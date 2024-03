La Dynastie du Royaume de Floss Tome 3

La magie a disparu. Les dieux ne sont plus que des mythes. Quelques hommes tentent d'échapper au règne terrifiant du nouvel Empereur et l'espoir de reconquérir sa liberté ne tient plus qu'à un fil. Malgré la résistance, la dictature écrase les rebelles et maintient la population dans une peur de chaque instant. Brieg grandit à l'écart des affaires politiques, dans le confort de son chalet au coeur de la forêt d'Ancitar. Bercé par des légendes et des rêves de gloire perdue, il ignore encore que sa vie est sur le point de basculer.