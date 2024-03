L'épée, la famine et la peste Tome 1

Le premier dyptique de fantasy médiévale par Aurélie Wellenstein ! Depuis un demi-siècle, le royaume de Comhghall s'enfonce dans un âge sombre : les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées, et les tarentas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. Pourchassés par l'Inquisition, trois êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup, Une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, Un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'oeil d'un cerf... Ils sont l'Epée, la Famine et la Peste. Pour survivre, ils vont devoir s'allier.