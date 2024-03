Balades Culture & Nature autour de Paris. 0

Ces 20 balades " Culture et Nature " autour de Paris sont toutes à portée de passe Navigo et facilement accessibles par le métro, le RER ou le train. Elles vont vous permettre de découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique, artistique, architectural et industriel exceptionnel de l'Ile-de-France, ses plus beaux parcs et châteaux, ses maisons de célébrités, ses panoramas inattendus, une cité ouvrière, des églises et des cathédrales, une multitude de statues et de monuments.