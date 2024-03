Comment les oiseaux font-ils pour dormir en volant ?

Les oiseaux dorment-ils en volant ? Pourquoi a-t-on des cheveux gris ? Le bâillement est-il contagieux ? Les poissons boivent-ils de l'eau ? Les icebergs sont-ils salés ? Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins ? Toutes ces questions essentielles ont un point commun : nous en ignorons trop souvent les réponses ! Avec pédagogie, précision et humour, Jean-Luc Nothias lève le voile sur des réponses parfois ébouriffantes. Ludiques et captivantes, ces 50 questions sont autant d'occasions de flirter avec la science, le monde végétal, nos animaux préférés, la logique et l'histoire. Tout le talent de l'auteur réside dans sa capacité à nous étonner tout en nous instruisant.