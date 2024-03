La loi du désert : Suivi de Retour à Silence

Dans un monde qui n'est plus qu'un vaste no man's land fourmillant de dangers, l'humanité subsiste en quelques cités-Etats décadentes, où la violence fait loi. Quand Mathian, soldat dans l'armée de Salina, apprend que son frère Raul a été banni de la ville, il déserte et part avec son ami Blaine à sa recherche. Ensemble, ils devront affronter des adversaires aussi mystérieux qu'insaisissables : les blafards. Dans sa cabane perdue au milieu de nulle part, Alej, hanté par ses souvenirs, se pense à l'abri. Mais le passé n'en a pas fini avec lui. Il suffira qu'on frappe à sa porte pour qu'il reprenne la route, déterminé à défier ce qu'il fuit depuis trop longtemps. Le cauchemar doit s'achever, quel que soit le prix à payer.