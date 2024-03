Guide pratique de la franchise et des réseaux commerciaux - 2e éd.. Devenir franchiseur, construire et développer son réseau, 2e édition

Vous avez créé un concept et souhaitez le développer ? Votre marque a acquis une réelle notoriété et vous entendez la faire fructifier dans différents points de vente ? Le modèle franchise ou l'une de ses nombreuses alternatives est probablement fait pour vous ! Mode d'organisation et de développement de réseau particulièrement élaboré, la franchise occupe une place à part et prépondérante dans le commerce moderne. Fondée sur l'assemblage de plusieurs contrats (licence de marque, transmission de savoir-faire et assistance), la franchise permet chaque année à un nombre toujours plus grand d'entreprises de développer leur réseau en fédérant, autour d'une enseigne et de méthodes communes, des commerçants indépendants. Destiné aux franchiseurs et franchisés actuels et futurs, regorgeant de multiples conseils juridiques, stratégiques et opérationnels, ce guide décrit, étape par étape, les démarches à mettre en oeuvre pour construire, développer, exporter et pérenniser un réseau commercial. Cette deuxième édition édition est notamment enrichie de nouveaux témoignages.