Ce sera lui

Mathias, un jeune trentenaire sans histoire ni ambition, se sent totalement inapte au bonheur. Perdu dans une ville triste et froide, il traîne comme un boulet un drame familial survenu quinze ans plus tôt. Sa seule distraction reste la course à pied qu'il pratique chaque jour. Mais à la suite de l'une de ses sorties, Mathias a un accident. Il se réveille alors dans un monde entre-deux et fait la connaissance d'un homme étrange qui lui révèle sa mort. Contre toute attente, Mathias peut encore changer son destin. Pour cela, il doit trouver une personne qui prendra sa place dans l'au-delà dans un délai de 100 jours. C'est le début d'une quête qui l'amène à la rencontre de lui-même, de ses démons... mais aussi de ses désirs et de l'amour. Et si la peur de la mort était l'élément déclencheur pour que Mathias apprenne enfin à vivre ?