Depuis des temps immémoriaux, les raconteurs relatent les événements notables qui se déroulent depuis l’avènement des six demi-dieux qui s’emparèrent du monde de Dounya. L’un d’entre eux fera une rencontre qui changera à tout jamais son destin et celui de tout un continent. Une jeune orpheline qu’il nommera Ouka, "étincelle" en vieux langage, provoquera sans le vouloir un brasier qui fera trembler les fondations de l’empire tout entier. La petite rallumera le vieux coeur du raconteur et son désir de découvrir l’immense secret se cachant derrière son existence. Il est coutume de dire que la vie est faite de rencontres. Cette fois, la rencontre est imaginaire. Ouka, la jeune sauvageonne, méritait de venir au monde. C’est dans les moments de grande lassitude et d’égarement que les ponts entre les mondes imaginaires apparaissent. Ouka les a empruntés pour rejoindre l’imaginaire de l’auteur. Grâce à l’inspiration, elle lui a confié son histoire tragique. Elle a gagné son affection et sa tendresse, comme elle le fera involontairement avec les hommes et les femmes de Dounya. Il nous présente ici humblement une histoire qui le dépasse : celle d’Ouka la petite étincelle.