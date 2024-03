Thunder 3. Tome 2

Dans l'univers parallèle, Pyontarô et ses amis continuent de chercher un moyen de sauver Futaba de ses étranges kidnappeurs. Après avoir aidé des citoyens en ville, le trio est attaqué par un groupe d'aliens... Pyontarô dévoile alors une attaque de son propre cru ! Pendant ce temps, à bord du vaisseau extraterrestre, une escouade bien plus redoutable se lance à la recherche de Futaba qui est parvenue à s'échapper... Alors que l'oppression des aliens s'intensifie, une rencontre entre les Small 3 et un certain jeune homme va bouleverser le cours du destin !