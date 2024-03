Noirs démons Tome 9 : Retour de flamme

Par l'autrice de la série best-seller La Meute du Phénix Contrairement à ses amies, Larkin vit très bien son statut de célibataire, mais elle n'a vraiment pas besoin que les mâles surprotecteurs qui l'entourent éliminent tous ses partenaires potentiels. Pour tenter de leur faire lâcher prise, elle se tourne vers l'homme qui constituerait à coup sûr leur dernier choix... Sexy et démoniaque, Teague est le candidat idéal pour une fausse idylle. Pourtant, lorsqu'il lui lance un défi, Larkin ne parvient plus à ignorer le potentiel dévastateur de leur relation. Et quand le passé de Teague se rappelle à son bon souvenir, le démon se retrouve face à un choix : doit-il accorder sa confiance à Larkin ou risquer de la perdre à jamais ?