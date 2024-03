Science et école. Ensemble pour mieux apprendre

Comment faciliter l'acquisition du vocabulaire à l'école maternelle ? Sous la direction de Ghislaine Dehaene-Lambertz Les trois années de maternelle sont une période cruciale pour l'apprentissage du langage. Le niveau de vocabulaire joue un rôle clé dans la compréhension orale et dans l'apprentissage de la lecture en CP. C'est la compétence qui différencie le plus fortement les enfants selon leur milieu socio-économique d'origine à l'entrée à l'école, et le retard des enfants défavorisés persiste souvent tout au long de la scolarité. L'ouverture aux mathématiques à l'école maternelle et au CP Stanislas Dehaene La synthèse tâche d'extraire, parmi les résultats de la recherche en sciences cognitives, ceux qui nous apparaissent utiles pour l'enseignement des mathématiques en maternelle et au CP. Apprendre à lire : du décodage à la compréhension Liliane Sprenger-Charolles et Johannes Ziegler L'apprentissage de la lecture est l'une des étapes clés qui conditionne toute la scolarité. C'est aussi un des domaines dans lesquels les données scientifiques sont les plus solides. De la multiplication aux fractions : réconcilier intuition et sens mathématique Sous la direction d'Emmanuel Sander Loin d'être une compétence élitiste, la compréhension mathématique est mobilisée dans la vie de chacun pour les calculs de la vie quotidienne, la mesure des longueurs et des quantités, la lecture de graphiques, l'interprétation de toute donnée chiffrée, etc. La synthèse du CSEN a pour objectif de favoriser l'appropriation par les élèves de notions essentielles et néanmoins difficiles, que sont les multiplications, les divisions et les fractions, dont une certaine maîtrise est essentielle. L'enseignement explicite : de quoi s'agit-il, pourquoi ça marche et dans quelles conditions ? Pascal Bressoux Souvent ignoré, voire décrié, l'enseignement explicite a pourtant fait les preuves de son efficacité sur le plan scientifique. Enseignement structuré où l'activité de l'enseignant - centrale - a pour but de favoriser un engagement actif des élèves et une meilleure compréhension de l'objet d'apprentissage, l'enseignement explicite a toute sa place dans la boîte à outils des enseignants ! Mieux dormir pour mieux apprendre Sous la direction de Stéphanie Mazza Le sommeil est un élément fondamental du développement, du bien-être et des apprentissages des enfants et des adolescents. Un enfant qui dort bien est un enfant qui a plus de chance de bien apprendre. Les différents acteurs de l'éducation nationale doivent faire du sommeil un outil de réussite scolaire, et plus largement du bien-être de l'élève. Les enseignants et les chercheurs en sont convaincus, bien dormir, c'est bien apprendre.