Hollande, 1674. Spinoza termine un traité radical, l'Ethique, auquel il travaille depuis quinze ans. Son oeuvre majeure. Mais l'avenir est incertain. Les ennemis du philosophe sont nombreux et puissants, sa trop grande liberté et ses idées menacent les églises et les autorités. Son ouvrage tout juste achevé, Spinoza en confie une copie à Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, un jeune baron et brillant mathématicien allemand qui se prépare à faire le tour des capitales européennes. Le traité, dont la publication est compromise en Hollande, parcourt l'Europe sous le manteau. Spinoza meurt en 1677, sans avoir pu publier l'Ethique, laissant soudain Tschirnhaus dépositaire d'un manuscrit inestimable. Mais la trace de ce codex se perd. Trois cent trente-trois ans plus tard, il est retrouvé au Vatican, dans les archives de l'Inquisition... Comment le Traité est-il tombé entre les mains du bras armé de l'Eglise ? Récit historique et enquête littéraire, Spinoza Code nous conte la fascinante épopée du seul manuscrit de l'Ethique qui nous soit parvenu. S'y dévoile un autre XXVIIe siècle, où les batailles intellectuelles se déchaînent et font avancer la Connaissance. Et où, malgré les périls encourus, un philosophe de génie vécut dans la plus grande fidélité à ses idées.