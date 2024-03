Je tricote en rond et partout !

15 modèles faciles au tricot circulaire ! Tricoter devant sa télé ou sur son canapé c'est bien... mais tricoter dans le bus ou tranquillement assis dans un parc, c'est mieux ! Grâce au tricot circulaire, emmenez votre ouvrage partout avec vous. En effet, il prend peu de place dans un sac à main et se tricote tout d'un bloc ! Cet ouvrage est l'occasion idéale de tester la technique du tricot en rond. Découvrez 15 modèles faciles et tendance et réaliser vos propres créations en suivant les explications détaillées de l'auteure !