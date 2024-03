L’invitation d’autrui par le regard offre-t-elle seulement un mode de communication ou la richesse de l’intériorité de l’homme et de son mode d’Etre ? L’homme s’inscrit-il dans un devenir grâce à l’interrogation de ce point lumineux d’autrui par son regard lors d’une rencontre, telle celle de Jean-François ? Ce regard de Jean-François n’est pas une simple interrogation de la réalité d’autrui. C’est une invitation à l’intercommunication avec la personne. Ceci dans l’affirmation des valeurs de l’Etre, dans la découverte de la réalité de cet Etre et la certitude de son existence dans son authenticité. Le regard : source de l’invisible permettra au lecteur de s’interroger sur cette genèse d’accueil de l’autre en quête de sagesse et de découverte des valeurs morales et spirituelles et l’avènement de la certitude d’Etre.