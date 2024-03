Investir en entreprise, toutes les clés pour se lancer. Identifier les meilleures opportunités et augmenter son capital

Non, investir dans une entreprise n'est pas réservé à une élite financière ! Chacun, à son échelle, peut pratiquer l'investissement en start-up, commerce et TPE. Avec 2 000 €, il est déjà possible d'investir. Le prérequis est de comprendre de quoi il retourne réellement et si votre situation, votre appétence et vos ressources le permettent. Si les risques sont plus élevés, les avantages sont réels : taux de rendement intéressants, diversification des investissements, soutien aux entrepreneurs de demain et à l'économie française. Ce livre vous accompagne dans l'investissement en entreprise, étape par étape : définir votre profil et vos capacités d'investissement, identifier les entreprises à fort potentiel, participer à un financement participatif (crowdfunding), augmenter la valeur de la société, refinancer, faire son exit, construire une stratégie et multiplier les investissements. Un ouvrage concret qui propose également des témoignages et retours d'expérience de personnes qui se sont lancées avec succès dans l'aventure de l'investissement.