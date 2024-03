La thérapie comportementale intégrative de couple. Comment créer l’acceptation et le changement ? Edition

Comprendre l'IBCT, l'intégrer et l'appliquer pour aider les couples à mieux se comprendre et s'accepter, tel est l'objectif des auteurs. Ceux-ci partagent des conseils sur la formulation, l'évaluation et le feedback de la détresse des couples dans une perspective IBCT. Ils détaillent également les techniques permettant de parvenir à l'acceptation et au changement délibéré. Dans cette édition actualisée, les lecteurs découvrent les innovations apportées à l'approche IBCT depuis 20 ans : le perfectionnement des techniques thérapeutiques de base. de nouveaux conseils sur le travail avec des couples différents, les problèmes cliniques complexes et l'intégration de la technologie dans un traitement. Testimonials "La thérapie de couple comportementale intégrative est la première thérapie de couple permettant d'aborder les concepts centraux d'acceptation et de changement de comportement dans les relations intimes. Développée par des leaders internationalement reconnus dans le domaine de la thérapie de couple, l'IBCT est facile à apprendre pour les thérapeutes, est bien accueillie par les couples et bénéficie d'un fort soutien empirique. " Donald H. Baucom, PhD, professeur distingué de psychologie et de neuroscience, Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, auteur de Treating Relationship Distress and Psychopathology in Couples. " Votre travail avec les personnes aux prises avec des problèmes relationnels sera à jamais changé à la lecture de ce livre." Howard J. Markman, PhD, professeur distingué de psychologie, Université de Denver, auteur de Fighting FOR Your Marriage (Se battre pour son mariage)