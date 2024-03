Le dixième vaisseau

Livio Squirell, capitaine de vaisseau intrépide, purge une peine de réclusion à perpétuité pour des meurtres qu'il a toujours niés. Jusqu'au jour où le gouvernement lui propose, en échange de sa liberté, de prendre part à une expédition vers la galaxie du Triangle où des signes d'une activité intelligente ont été détectés. Mais le voyage s'annonce périlleux : les neuf vaisseaux ayant précédemment tenté l'aventure ont mystérieusement disparu... Pourquoi le capitaine prévoit-il alors de prendre tous les risques, en effectuant des bonds spatiotemporels jamais tentés ? De son côté, Flogg, une mécanospace aguerrie, décide de prendre part à l'expédition aux côtés de Tarr, un extraterrestre Gromb avec qui elle a sympathisé. Mais à bord de L'Esmerillo, parmi cet équipage d'une quarantaine d'humains et de non-humains, l'ambiance se dégrade vite. Entre insubordination, sabotages et tentatives de meurtre, arriveront-ils à destination ? Et que se passe-t-il vraiment dans la galaxie du Triangle ?