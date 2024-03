Gendarme adjoint volontaire GAV APJA - GAV EP. Catégorie C, Edition 2024-2025

Toutes les épreuves de sélection pour intégrer la gendarmerie en tant que Gendarme adjoint volontaire (APJA et EP) : > Présentation des épreuves de sélection et du métier Tout le déroulé du concours et le programme des épreuves Découverte du métier à travers 10 questions + entretiens de professionnels Tests pour faire le point sur ses motivations et son projet professionnel > Méthode des épreuves écrites et orales Méthodologie pas à pas à partir de sujets d'épreuve + entraînements guidés pour acquérir la méthode Simulations d'entretiens avec le jury > Entraînement aux épreuves Accès privilégié à l'application mobile et au site concours Digischool pour s'entraîner de manière interactive