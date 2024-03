Sauvons les hérissons !. Protéger et accueillir les hérisson au jardin

Saviez-vous qu'un hérisson dévore chaque nuit environ 70 g d'insectes, de limaces et d'escargots ? Qu'il est recouvert de plus de 7 000 piquants ? Qu'en présence d'un danger, il souffle et siffle comme une petite locomotive ? Abondamment illustré, l'ouvrage dresse le portrait complet de cet animal étonnant et apporte toutes les informations nécessaires pour l'observer, bien l'accueillir dans le jardin et le protéger : ménager un passage dans une clôture, faciliter son hibernation ou fabriquer un abri, installer un point d'eau sûr, reconnaître un animal en détresse... Emblématique des espèces à protéger, mascotte des jardins, le hérisson fait partie de notre patrimoine !