Orphelin, héritier d'un important domaine, Tolstoï est un homme libre et un esprit fort. Or un esprit fort, c'est d'abord un esprit critique, pas seulement vis-à-vis de l'université (qu'il a abandonnée) ou des autorités (qu'il méprise), mais avant tout de sa propre personne. C'est donc un esprit créateur, à savoir créateur de soi-même. A dix-neuf ans, sans cadre ni contraintes, il aurait pu s'abandonner à l'amour du jeu et de la chair, dilapidant son héritage. Mais son Journal nous apprend autre chose : pour se prémunir de ce genre de vie, Tolstoï - sans attendre aucune autorité extérieure - se sera donné des principes. Et avant de créer son oeuvre, il se sera créé lui-même à travers des Règles de vie, dont certaines pourraient bien nous aider à vivre.