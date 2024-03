Cadres noirs Tome 3 : Après

Après plusieurs mois de détention pour la prise d'otages qu'il a effectuée lors d'une session de recrutement, Alain Delambre est finalement libéré. Le plan qu'il a déployé depuis sa cellule visant à faire payer la compagnie responsable de sa situation s'étant parfaitement déroulé, il compte aller au bout de celui-ci avec sa liberté fraîchement regagnée. C'est sans compter le colosse auquel Alain et ses quelques alliés s'attaquent. Séquestration de sa famille et de ses amis, intimidation : Alain s'est lancé dans un jeu plus que dangereux dans lequel la chance peut très vite tourner. Il ne lui reste que trop peu de temps pour mener à bien son projet et sauver sa famille.