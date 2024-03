Trafic congestionné et écarts de conduite des fous du volants sont le lot quotidien des chauffeurs de taxi. Ce mode de transport qu'il soit traditionnel ou "ubérisé", est au coeur de l'effervescence urbaine des grandes cités africaines. De plus en plus de femmes s'emparent de ce métier essentiellement réservé aux hommes. Sarah Assidi, Fann Attiki, Assia-Printemps Gibirila, Ramcy Kabuya, Ndèye Fatou Kane, Hem'sey Mina, Marien Fauney Ngombé, Léa N'Guessan et Boris Sanadin se sont prêtés au jeu pour donner corps et vie à un chauffeur de taxi ou une conductrice... d'Abidjan à Brazzaville, en passant par Lomé, Cotonou, Dakar, Yaoundé, Libreville, Kinshasa et Pointe-Noire. Sur une idée originale de Marien Fauney Ngombé, ce premier né, Taxi Poto-Poto, inaugure la collection Kotala, dédiée aux métiers qui composent la société africaine.