Make up with mud Tome 6

Lorsque débute un nouvel amour, l'approbation de l'entourage importe peu. Miku et Yves sortent à présent ensemble et Miku veut faire correctement face à cette nouvelle relation suite à son échec avec Haru... Même si l'amour n'est pas toujours facile à appréhender. Dans le même temps, Kitake se rapproche de Haru et révèle enfin ses véritables intentions... Etre soi-même grâce à un nouveau maquillage ouvre les portes d'un amour inédit ! L'idylle avec Yves commence ! Un nouveau maquillage ouvre les portes d'un amour inédit ! Après leur amour déçu, chacun d'eux avance vers l'avenir.