Histoire de Madame de Rosemonde

Mme de Rosemonde, tante du Vicomte de Valmont, est un personnage fort discret dans Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ? ; cependant, sans ce personnage, l'auteur aurait eu bien du mal à nouer son intrigue ? : si c'est d'abord par nécessité narrative qu'elle existe, Madame de Rosemonde n'en reste pas moins le seul exemple de moralité de toute l'oeuvre. Marie-Anne Arnaud Toulouse publie aujourd'hui, à 75 ans, son premier livre ? : cet étonnant et pour le moins atypique récit a été écrit comme une traduction imaginaire très libre de sa vie moderne dans la langue et selon les codes du XVIIIe siècle. C'est une langue presque naturelle pour l'auteur. Chacun ou presque des personnages évoqués correspond à une personne réelle qui était près d'elle ou dont elle se souvenait vivement au moment de l'écriture, sans que soient forcément engagés ses actions et son caractère réels ? ; il n'est évidemnt question ici que des liens imaginaires avec chacun.