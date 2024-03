Wikipédia, ou imaginez un monde

Depuis deux décennies, le site Wikipédia est l'un des plus consultés au monde. L'encyclopédie libre en ligne a révolutionné l'accès à l'information pour des milliards d'individus sur la planète. Mais peu de personnes savent, en réalité, comment fonctionne Wikipédia. Qui édite le site ? Selon quels principes ? Peut-on avoir confiance dans les informations qu'il fournit ? Car Wikipédia a fondamentalement transformé notre rapport à la connaissance, jusqu'à devenir une source d'information pour nos médecins, experts et chercheurs... Comment l'encyclopédie Wikipédia est-elle née ? Quelles sont les raisons de son succès ? Quels sont les défis qu'elle doit affronter aujourd'hui, notamment face aux problématiques contemporaines liées aux questions de genre et d'identité? A l'heure de la manipulation de masse sur internet, des fake news et des réseaux sociaux alimentant la haine de l'autre et la polarisation, que nous dit le "modèle Wikipédia" ? L'auteur répond à ces questions sur le ton ludique d'un livre de "science populaire" , tout en s'appuyant sur les résultats les plus sérieux sur le sujet et sans faire de concession à la rigueur scientifique de l'analyse.