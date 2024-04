Plus au nord que le nord, il y a : le Groenland. Une terre glacée, balayée par les vents, inaccessible sur la majeure partie de son territoire. Et qui recèle pourtant les histoire les plus sombres. C'est au travers du destin d'une femme que tout se joue. Elle porte en elle les déchirures et la soif de vengeance d'un pays. Elle est l'Inuite. Face à elle, deux flics, l'un groenlandais, l'autre danois, mènent chacun leur enquête : les meurtres récents d'un grand-père et de sa petite-fille sur une île isolée ; et un scandale d'Etat qui remonte aux années 1950. En quoi ces affaire sont-elles liées ? Et surtout : jusqu'où ira l'Inuite ? "Mo Malo n'a pas fini de séduire les lecteurs français avides de dépaysement et de sensations" Pierrick Fay, Les Echos Mo Malo est l'auteur de la série à succès des enquêtes de Qaanaaq Adriensen, traduite dans de nombreux pays et saluée par plusieurs récompenses : Prix Point par Points, Prix Découverte des Mines Noires, finaliste des Prix du meilleur polar des lecteurs de Points et du Prix Michel Lebrun. S'inspirant d'une affaire réelle qui a marqué l'histoire du Groenland - l'expérience menée sur vingt-deux enfants inuit arrachés à leur famille pour devenir l'élite danophone du pays -, il livre sans doute son meilleur roman.