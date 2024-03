Manager l'Intelligence Artificielle. S'adapter aux transformations profondes de notre environnement professionnel

Les machines intelligentes - Intelligence Artificielle ou IA - font émerger une complexité nouvelle dans le monde professionnel et dans nos vies privées. L'intrusion d'internet, du numérique et de l'IA est telle que les rôles et les missions des personnes sont remis en question par des machines. Beaucoup de métiers et d'emplois vont disparaître, d'autres seront créés. Mais tous seront impactés par l'IA qui prendra probablement l'ascendant sur les individus. Le management traditionnel devra alors se transformer. Chacun des protagonistes, qu'il soit salarié ou non, devra changer de posture pour s'adapter à cette nouvelle configuration des relations au sein des organisations, des entreprises, des associations... Dans cet ouvrage très pratique, illustré de nombreux cas d'entreprises de tous secteurs d'activité, les auteurs proposent des pistes d'action et une nouvelle façon de manager les structures, les collaborateurs et l'Intelligence Artificielle. Parce que les défis sont nombreux pour que les humains et les machines cohabitent !