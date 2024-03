Ergonomie au cabinet dentaire

Cet ouvrage se propose de faire le lien entre l'ergonomie, qui touche à la santé et au bien-être des individus (correction d'une mauvaise posture, traitement des troubles musculo-squelettiques...), et l'organisation du travail (atteindre rapidement des objectifs dans les meilleures conditions possibles, organiser une pièce pour que l'équipe puisse interagir efficacement et en toute sécurité...). Les deux ont un impact direct sur la productivité et sont complémentaires. L'ouvrage aborde dans un premier temps les pathologies liées à la pratique dentaire lorsque l'ergonomie est en cause (problèmes visuels, auditifs...) puis propose des solutions applicables au cabinet (conception architecturale, rôle de l'éclairage et impact sur le bien-être, organisation de la salle de soins, des plateaux de travail...) et donne des conseils pour optimiser l'exercice au fauteuil. Pour conclure, l'ouvrage liste les points clés qui permettent de préserver la santé des professionnels exerçant en cabinet dentaire, aussi bien les chirurgiens-dentistes que les assistantes.