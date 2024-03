Égalité fécondité et maternité. le soutien aux familles au Québec

Cet ouvrage analyse les tendances liées à la reproduction sociale, la fécondité et l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec, en adoptant une perspective historique et comparative qui s'étend de 1960 à 2010. Il met en lumière le rôle essentiel de l'égalité entre les sexes dans la prévention d'une chute draconienne de la fécondité. Pour étayer sa thèse, l'autrice mobilise un concept inédit, celui de la "dématernalisation" des soins, visant à soulager les mères d'une partie du travail de reproduction sociale, notamment les soins aux enfants. L'ouvrage montre que la politique de 1997, Les enfants au coeur de nos choix, axée sur la conciliation entre travail et famille, a eu un effet bien plus important sur la fécondité que la politique nataliste de 1988. Ce livre suscitera incontestablement de nombreux débats au sein de la communauté universitaire et au-delà, en raison de sa portée qui dépasse largement les études habituelles focalisées sur des aspects spécifiques tels les services de garde. Un ouvrage qui intéressera autant les chercheurs que les intervenants ainsi que tous les parents actuels et à venir.