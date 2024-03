" Ecoute, mon fils, l'enseignement du maître, ouvre l'oreille de ton coeur ! Accepte volontiers les conseils d'un père qui t'aime et fais vraiment tout ce qu'il te dit. " (Début de la Règle) Depuis le vie siècle, des hommes et des femmes entendent cet appel, et leur existence en est transformée. Membres d'une communauté monastique ou demeurant dans le monde, ils puisent dans cette petite règle une sagesse, un guide, pour vivre au quotidien selon l'Evangile. Car " Benoît s'est adressé à des chrétiens qui ont soif de vivre en plénitude et il leur a proposé une perspective sans limites : entendre la parole que Dieu leur dit par toutes les pages de l'Ancien et du Nouveau Testament ; recevoir le message de foi des Pères de l'Eglise ; se faire disciples des Pères monastiques,ces chercheurs de Dieu à la sagesse reconnue ". " Donc toi, – c'est-à-dire tout homme qui se presse vers la patrie du ciel –, pratique jusqu'au bout, avec l'aide du Christ, cette toute petite Règle écrite pour des débutants. Alors, avec la protection de Dieu, tu parviendras à ces sommets plus élevés d'enseignements et de vertus que nous venons de rappeler. " (Fin de la Règle)