Lune. Culture - Nature - Exploration. Culture - Nature - Exploration

A travers les pages de ce livre richement illustré, c'est toute l'histoire de la Lune que vous découvrirez. Au fil des siècles, elle a été vénérée, déifiée et crainte par les différents peuples à travers le monde. Source inépuisable d'inspiration pour les poètes, les écrivains, les peintres, les musiciens et même les cinéastes, elle fascine également les scientifiques qui l'étudient depuis des centaines d'années sous toutes ses facettes : ses caractéristiques physiques et orbitales, les hypothèses sur son origine et son évolution, son influence sur la Terre, ses phases et ses éclipses, ainsi que ses mers, ses cratères, ses chaînes montagneuses, ses escarpements, ses vallées et ses nombreuses curiosités géologiques. Même si l'humain y a posé les pieds et se prépare à y retourner bientôt, la Lune n'a certainement pas fini de dévoiler tous ses secrets.