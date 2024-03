Les derniers secrets d'Anne Frank. L'histoire méconnue d'Anne Frank, d'une amitié extraordinaire et d'une trahison

Amsterdam, 1937. Bep Voskuijl n'a que dix-huit ans lorsqu'elle est engagée comme secrétaire par la famille Frank. Quand ils se réfugient dans l'Annexe, cette cache secrète de leur entreprise, c'est elle qui les approvisionne en nourriture et leur procure soins et réconfort. Elle encore qui recherche les cours par correspondance pour Margot et Anne Frank dont elle devient la confidente privilégiée... Bep ne s'est jamais exprimée sur cette amitié extraordinaire pas plus que sur le drame de la rafle des Frank par les nazis et les effroyables rumeurs qui en découlèrent. Dans ce livre en forme d'enquête inédite, son fils Joop lève pour la première fois le voile sur l'histoire de celle qui, par loyauté et par amour, conserva le journal d'Anne pour le restituer à son père, seul survivant des camps.