La Vie dévorée

Ecrivain et professeur, passionné de rock, le narrateur apprend qu'il est atteint d'un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse). Passé le choc de l'annonce et les premiers traitements, il va monter sur le ring pour affronter, non sans humour, cet adversaire sournois. L'occasion d'une réflexion sur la maladie et sur l'écriture. L'optimisme et la détermination d'Olivier Martinelli l'aident depuis plusieurs années à encaisser les coups. Son sourire est de l'eau fraîche jetée sur son visage à chaque fin de round. Depuis la révélation de sa maladie, il bataille et enchaîne les livres. Son dernier ouvrage : De sang et d'or, un polar paru chez Kubik éditions. A ses côtés, une équipe de choc : son épouse qui l'aide à arpenter le bitume, sa fille de sept ans, danseuse classique pleine de grâce et de joie, son fils de douze ans, volleyeur, observateur et chambreur comme tout adolescent. La vie a décidé de le dévorer. Il a décidé de dévorer la vie. Une belle leçon de courage et d'optimisme. Un hymne à la vie. Un récit bouleversant. Un texte court, puissant, épuré et poétique. Une confidence lumineuse écrite au rasoir. Sans un mot de trop.