Le premier livre de bébé, avec de la feutrine à toucher ! A l'heure des bêtises, ou quand tu me chatouilles... Mon moment préféré, c'est celui dans tes bras ! Un tout-carton avec des bords en feutrine colorés, une histoire tendre entre un parent et son bébé, et d'adorables animaux à toucher sur chaque page. Un livre plein de douceur, pour éveiller bébé et développer son sens du toucher ! Dans la même collection : - Les câlins de Papa - Les bisous de Maman - Contre ton coeur