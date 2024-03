Quand la ville se prend aux jeux. Concevoir des microarchitectures sportives dans l'espace urbain

Le sport est sûrement l'un des enjeux majeurs du XXI ? siècle pour des questions évidentes de bien-être et de santé publique. Le temps des JO doit permettre de découvrir de nombreuses disciplines, de donner l'envie de les pratiquer, de comprendre leurs bienfaits au niveau de la santé physique et mentale, et d'inculquer à travers elles des valeurs civiques. Mais pour vivre les Jeux, il faut pouvoir les voir. Or, la plupart d'entre nous vont devoir se contenter de les suivre devant leur écran, ce qui ne favorise ni la rencontre ni l'échange. Mini Maousse 9, avec son intitulé "2024, les jeux en ville : concevoir une mini-fan-zone nomade" , lance le défi d'imaginer des microarchitectures urbaines de proximité, lieux conviviaux et familiaux autour d'un module multifonction qui proposera des activités physiques, des équipements pour les exercer et des espaces pour se détendre. Face aux grandes installations du programme Paris 2024, Mini Maousse propose de réfléchir sur le petit, le proche et l'accessible. Il sera en quelque sorte un coup de pouce au design actif dont l'objectif est d'aménager l'espace public afi n de rapprocher de l'activité physique et sportive celles et ceux qui en sont le plus éloignés.