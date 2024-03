Vers l'approche par compétences. Théories et pratiques pour l'enseignement supérieur

L'approche par compétences (APC) a été envisagée récemment en France, dans le cadre de la réforme des IUT, et plus largement pour toutes les formations universitaires dès 2026 - alors qu'elle est pratiquée depuis les années 1990 dans d'autres pays comme le Canada. L'APC s'organise autour de "blocs compétences" à développer et à évaluer, et s'accompagne le plus souvent de mises en situation et d'une démarche portfolio, mais interroge aujourd'hui les enseignants et les responsables de formation. Sommes-nous vraiment armés pour répondre à cette demande institutionnelle ? Afin de contribuer à répondre à cette question, cet ouvrage se veut original à plusieurs titres. D'abord, il réunit des chercheur(euses), mais aussi les praticien(ne)s, des responsables institutionnels, de formation engagé(e)s dans une dynamique collective de changement de pratiques universitaires ou encore dans une démarche réflexive nécessaire à la mise en place de l'APC. Ce livre est composé des contributions d'auteur(e)s issu(e)s de plusieurs disciplines ou spécialités, impliqué(e)s dans des transformations pédagogiques et qui présentent leurs domaines de compétences, leurs résultats d'enquête ou encore leur(s) première(s) expérience(s). Enfin, cet ouvrage revendique une projection pour notre monde contemporain. Il présente les aspects historiques de l'APC (cadres théoriques, retours sur une démarche institutionnelle déjà entamée), des expérimentations déjà mises en place (à travers des récits de pratiques) et une visée prospective pour l'avenir à la fois proche et ouvert sur un chemin technologique, méthodologique et pédagogique.